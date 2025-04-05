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        Türkiye Kültür Yolu Festivali yolculuğu Adana'dan başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin bu yılki yolculuğu, ilk durak olan Adana'da, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:37
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali yolculuğu Adana'dan başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin bu yılki yolculuğu, ilk durak olan Adana'da, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile başladı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış programında gazetecilere, Adana'nın festivaller ve kültürel etkinlikler şehri olduğu söyledi.

        Festival ile kentte bu yıl 13'üncüsü düzenlenen karnavalın eş zamanlı yapıldığını dile getiren Köşger, "9 günde çok sayıda etkinliğin olacağı, dolu dolu bir festival ve karnaval gerçekleştirilecek." diye konuştu.

        Köşger, Adana'nın gastronomisiyle ilgili de etkinlikler yapılacağını belirterek "Adana bir şehir olarak komple doya doya şenliklerle eğleniyor." dedi.

        - "Bu yıl 20 şehir Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni yine deneyimlemiş olacak"

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü de olan festivalin genel direktörü Selim Terzi de etkinliğin 5'inci yılına girdiklerini anlattı.

        Yılın ilk festivalini yaptıklarını dile getiren Terzi, "Adana ile Türkiye Kültür Yolu Festivali artık başlamış oldu. Bizim için çok kıymetli." dedi.

        Terzi, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyon projesi olarak başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

        "Hem yurt içinde vatandaşlarımız güzel tepkiler verdiler hem de yurt dışında Avrupa Festivaller Birliğine çok hızlı bir kabul aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali, içerik olarak baktığınızda gerçekten 7'den 70'e mottosunun tam da karşılık bulduğu bir etkinlik dizisi. Konserlerden, dijital sergilerden geleneksel sanatlara kadar pek çok etkinliği içinde barındırıyor. Yaşayan mirasımızı, geleneklerimizi ve kültürümüzü çocuklara ve gençlere aktarma adına Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni bir fırsat olarak görüyoruz. Adana özelinde çok kıymetli işler var. Adana hemşehrilerimiz ve kıymetli misafirlerimiz, festivalin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından etkinliklerin detaylarına ulaşabilirler. Bu yıl 20 şehir Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni yine deneyimlemiş olacak."

        Konuşmaların ardından Vali Köşger ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Terzi, festival etkinliklerinin gerçekleştirdiği alanları gezdi.

        Katılımcılar, "Bahar Çiçekleri ve Adana'nın Eski Fotoğrafları", "Sabahçı Kahvesi ve Misis'ten Yükselen Tarih", ""Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir", "Çarpana ve Türkiye'nin Minyatürleri" adlı sergileri inceledi, sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

        Türkiye'de 9 Kasım'a kadar 20 şehirde düzenlenecek kültür sanat maratonu, sergilerden konserlere, söyleşilerden atölyelere çok sayıda etkinlikte yüzlerce sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak.

        Festivalin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk durağı olan Adana, 13 Nisan'a kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geçen yıl Adana ayağına dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile festival daha da coşkulu geçecek.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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