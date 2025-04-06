Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı

Bando takımı da nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.

Su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan kentte, karnaval etkinlikleri Seyhan Nehri'nde devam etti.

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