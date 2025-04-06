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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı

        Adana'da 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:45
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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı
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        Adana'da 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan kentte, karnaval etkinlikleri Seyhan Nehri'nde devam etti.

        Su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

        Nehir kıyısında bir araya gelen vatandaşlar, renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji izledi.

        Bando takımı da nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.

        Öte yandan kortejde görevli Bünyamin Türk, kanoyla ilerlerken yanındaki kız arkadaşı Betül Sakınan'a evlenme teklifinde bulundu. Korteji izleyenler çifti alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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