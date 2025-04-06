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        Filistinli sanatçıların eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" sergisi 13 Nisan'a kadar görülebilecek

        Adana'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:44
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        Filistinli sanatçıların eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" sergisi 13 Nisan'a kadar görülebilecek
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        Adana'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ilk durağı olan kentte dün açılan sergi, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Festival ve kapsamındaki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılanlar, küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergide, Filistinli 15 sanatçının çalışmalarını inceleme fırsatı buluyor.

        Sergide, resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eser yer alıyor.

        - Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi de sergiyi gezdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü de olan festivalin genel direktörü Selim Terzi ile AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da sergiyi gezip, Karagöz'den eserler hakkında bilgi aldı.

        Terzi, gazetecilere, Filistin direnişinin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

        Filistin halkının sesini duyurmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Terzi, "Filistin'de yaşanan zorlu süreç başladığından beri Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizde Filistin direnişine bir selam olması adına pek çok iş yapmaya gayret ediyoruz. Sanatın gücünü Filistin'in sesini duyurma adına kullanmaya gayret ediyoruz." dedi.

        - "Bu direnişin sanat tarafındaki sesi olmaya gayret edeceğiz"

        Terzi, sergide çağdaş Filistin sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Anlamlı Filistin direnişini yansıttığımız, anlattığımız sergiyi gezecek misafirlerimizin dikkatini çekecek önemli eserler var. Her biri birbirinden değerli. Gezerken de bir kez daha orada yaşananları aklımızdan geçirmiş, orada şehit olanlara bu vesileyle bir kez daha rahmet dilemiş olduk. Bu anlamda Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'daki pek çok etkinlik noktamızı deneyimleyen misafirlerimiz buraya geldiklerinde yaşanan zulmü bir kez daha görmüş olacak. Biz bu direnişin sanat tarafındaki sesi olmaya önümüzdeki süreçlerde de gayret edeceğiz."

        "Hala Yaşıyorum" adlı sergi, 13 Nisan'a kadar görülebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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