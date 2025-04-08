Adana'da "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Seçimler" programı tanıtıldı
Adana Sosyal Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Seçimler" programının tanıtımı yapıldı.
Adana Sosyal Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Seçimler" programının tanıtımı yapıldı.
Vali Yavuz Selim Köşger, Çukurova Kalkınma Ajansının konferans salonunda düzenlenen programda, herkesin aynı duyarlılığı göstermesiyle bağımlılıkların üstesinden gelinebileceğini söyledi.
Bağımlılığın her türüne karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Köşger, "En iyi yol, çocuklara sahip çıkıp bağımlılığa hiçbir şekilde ulaşmamalarını sağlamak. Bu noktada annelerimize büyük vazife düşüyor." dedi.
Köşger, öğretmenlere de önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "Çocuklara dokunma noktasında ne istiyorsanız biz devlet olarak size destek sağlayacağız. Çocuklarımıza yeter ki sahip çıkın." diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da projenin farkındalık oluşturacağını anlattı.
Proje kapsamında kentin özellikle göç alan mahallelerinde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Nacar, şunları kaydetti:
"Sağlık okuryazarlığını geliştirmek, bağımlılıkla mücadeleye güç katmak istiyoruz. Özellikle geleceğimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyucu yaklaşımlarla desteklemek istiyoruz. Ailelerin bu süreçte yalnız olmadığını, sizlerle beraber olduğumuzu anlatmak istiyoruz."
Konuşmaların ardından Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ve proje koordinatörü Reşan Arlıer, katılımcılara yapılacaklar çalışmalar ve kullanılacak tesisler hakkında bilgi verdi.
Programa, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar da katıldı.
Adana Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen projede, toplumun sağlık okuryazarlığının artırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması ve dezavantajlı mahallelerde yaşayan bireylere yönelik sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
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