Adana'da "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Seçimler" programı tanıtıldı

Adana Sosyal Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Seçimler" programının tanıtımı yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Çukurova Kalkınma Ajansının konferans salonunda düzenlenen programda, herkesin aynı duyarlılığı göstermesiyle bağımlılıkların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Bağımlılığın her türüne karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Köşger, "En iyi yol, çocuklara sahip çıkıp bağımlılığa hiçbir şekilde ulaşmamalarını sağlamak. Bu noktada annelerimize büyük vazife düşüyor." dedi.

Köşger, öğretmenlere de önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "Çocuklara dokunma noktasında ne istiyorsanız biz devlet olarak size destek sağlayacağız. Çocuklarımıza yeter ki sahip çıkın." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da projenin farkındalık oluşturacağını anlattı.

Proje kapsamında kentin özellikle göç alan mahallelerinde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Nacar, şunları kaydetti: