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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 4 yıl 2 ay hapis

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığa 4 yıl 2 ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:10
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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 4 yıl 2 ay hapis
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığa 4 yıl 2 ay hapis verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.K. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık K.K'nin Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan cezalandırılan Suriyeli M.H'nin hesabına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre 12 ayrı işlemde toplamda 42 bin 50 lira para gönderdiğinin tespit edildiğini ve bu paranın M.H. tarafından çekilerek örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığını belirtti.

        Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişi ile görüşme kaydı da tespit edilen K.K'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte finans temin etmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığı, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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