Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 4 yıl 2 ay hapis
Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığa 4 yıl 2 ay hapis verildi.
Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığa 4 yıl 2 ay hapis verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.K. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık K.K'nin Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan cezalandırılan Suriyeli M.H'nin hesabına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre 12 ayrı işlemde toplamda 42 bin 50 lira para gönderdiğinin tespit edildiğini ve bu paranın M.H. tarafından çekilerek örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığını belirtti.
Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişi ile görüşme kaydı da tespit edilen K.K'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte finans temin etmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığı, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı.
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