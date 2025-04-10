Adana'da ev ve iş yerlerine tabancayla ateş açan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da 3 ev ve 5 iş yerine tabancayla ateş açan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay içinde ilçedeki 3 ev ve 5 iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis, ev ve iş yerlerine ateş açan iki kişinin İbrahim D. (23) ve Mahmut Ç. (26) olduğunu belirledi.

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, takibe aldığı İbrahim D. ve Mahmut Ç'yi Anadolu Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut Ç. tutuklandı, İbrahim D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, Anadolu Mahallesi'nde A.E'nin evine tabancayla ateş açması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.