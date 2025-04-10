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        Adana'da ev ve iş yerlerine tabancayla ateş açan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Adana'da 3 ev ve 5 iş yerine tabancayla ateş açan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:46
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        Adana'da ev ve iş yerlerine tabancayla ateş açan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Adana'da 3 ev ve 5 iş yerine tabancayla ateş açan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay içinde ilçedeki 3 ev ve 5 iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

        Polis, ev ve iş yerlerine ateş açan iki kişinin İbrahim D. (23) ve Mahmut Ç. (26) olduğunu belirledi.

        Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, takibe aldığı İbrahim D. ve Mahmut Ç'yi Anadolu Mahallesi'nde durdurmak istedi.

        Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut Ç. tutuklandı, İbrahim D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, Anadolu Mahallesi'nde A.E'nin evine tabancayla ateş açması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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