Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yılında Adana'da anıldı

        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yıl dönümünde Adana'da isminin verildiği ortaokulda anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yılında Adana'da anıldı
        ABONE OL

        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yıl dönümünde Adana'da isminin verildiği ortaokulda anıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki Sakıp Sabancı Ortaokulu'nda, iş insanı Sakıp Sabancı için anma töreni düzenlendi.

        Okulun toplantı salonunda düzenlenen programda, öğrencilere Sakıp Sabancı'nın hayatının konu alındığı kısa film izletildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Daha sonra okul bahçesinde öğrencilere lokma tatlı dağıtıldı.

        Okul müdürü Mustafa Kuzey İlhan, gazetecilere, Sakıp Sabancı'yı rahmetle andıklarını, Sabancı Vakfına eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 12,5 yıl hapis
        Karnaval yolundaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı; şoför serbest kaldı
        Karnaval yolundaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı; şoför serbest kaldı
        Husumetlilerin ev ve iş yerlerini kurşunlayan şüpheliler 6 kilometrelik tak...
        Husumetlilerin ev ve iş yerlerini kurşunlayan şüpheliler 6 kilometrelik tak...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili otobüs sürücüsü serbest bırakı...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili otobüs sürücüsü serbest bırakı...
        Adana'da bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı
        Adana'da bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı