İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yılında Adana'da anıldı
İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yıl dönümünde Adana'da isminin verildiği ortaokulda anıldı.
İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yıl dönümünde Adana'da isminin verildiği ortaokulda anıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki Sakıp Sabancı Ortaokulu'nda, iş insanı Sakıp Sabancı için anma töreni düzenlendi.
Okulun toplantı salonunda düzenlenen programda, öğrencilere Sakıp Sabancı'nın hayatının konu alındığı kısa film izletildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Daha sonra okul bahçesinde öğrencilere lokma tatlı dağıtıldı.
Okul müdürü Mustafa Kuzey İlhan, gazetecilere, Sakıp Sabancı'yı rahmetle andıklarını, Sabancı Vakfına eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.
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