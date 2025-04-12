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        Adana'da Obruk Şelalesi Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:18
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        Adana'da Obruk Şelalesi Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçe merkezine 3, şehir merkezine 164 kilometre mesafedeki parkta kar yağışı etkili oldu.

        Yağışın ardından şelalenin çevresindeki bitki örtüsü beyaz örtüyle kaplandı.

        Parkı ziyaret eden vatandaşlar, hem yürüyüş hem piknik yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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