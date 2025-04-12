Adana'da Obruk Şelalesi Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçe merkezine 3, şehir merkezine 164 kilometre mesafedeki parkta kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından şelalenin çevresindeki bitki örtüsü beyaz örtüyle kaplandı.
Parkı ziyaret eden vatandaşlar, hem yürüyüş hem piknik yaptı.
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