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        Adana'da 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:57 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:01
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        Adana'da 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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        Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Bahçe Mahallesi'nde, sabah saat 09.00'dan beri haber alınamayan 7 yaşındaki Cumali Tim'in ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

        Arama çalışmalarına AFAD ve sualtı ekipleri de destek veriyor.

        Aramada iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.

        Galeri
        Galeri

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