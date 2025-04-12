Adana'da 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Bahçe Mahallesi'nde, sabah saat 09.00'dan beri haber alınamayan 7 yaşındaki Cumali Tim'in ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.
Arama çalışmalarına AFAD ve sualtı ekipleri de destek veriyor.
Aramada iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.
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