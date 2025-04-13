Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın halk ve çocuk koşusu yapıldı
Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında halk ve çocuk koşusu gerçekleştirildi.
Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında halk ve çocuk koşusu gerçekleştirildi.
Büyük Saat Kulesi önünde başlayan 10 kilometrelik halk koşusuna yaklaşık 500 kişi katıldı.
Bazı yarışmacılar, etkinliğe giydikleri şalvarla katıldı, bazıları da renkli taç ve şapkalar taktı.
Merkez Park'ta sona eren koşuda kadınlardan Songül Berikol, erkeklerde ise Koray Het birinci oldu.
Karnaval kapsamında düzenlenen çocuk koşusu da Merkez Park'ta oluşturulan 200 metrelik parkurda dört farklı yaş kategorisinde gerçekleştirildi.
Yarışların tamamlanmasının ardından halk ve çocuk koşusunda dereceye girenlere ödül verildi.
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