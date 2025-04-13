Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın halk ve çocuk koşusu yapıldı

Karnaval kapsamında düzenlenen çocuk koşusu da Merkez Park'ta oluşturulan 200 metrelik parkurda dört farklı yaş kategorisinde gerçekleştirildi.

Merkez Park'ta sona eren koşuda kadınlardan Songül Berikol, erkeklerde ise Koray Het birinci oldu.

Bazı yarışmacılar, etkinliğe giydikleri şalvarla katıldı, bazıları da renkli taç ve şapkalar taktı.

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