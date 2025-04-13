Adana'da MHP ilçe başkanları toplantısı yapıldı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Kozan ilçesinde düzenlenen toplantıda, teşkilat çalışmaları ile ülke ve kent gündemi değerlendirildi.

Kanlı, programdaki konuşmasında, Adana ve ilçelerinde her zaman halkın içinde olduklarını belirterek, "Milliyetçi, üretken belediyecilik ilke ve anlayışımızla tüm vatandaşlarımızı ayrımsız kucaklıyor, Adana'mızı her alanda kalkındırmaya, huzur ve refahını artırmaya öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasına odaklandıklarını anlatan Kanlı, "lider ülke Türkiye" hedefini mutlaka gerçekleştireceklerini kaydetti.

Toplantıya MHP ilçe başkanları katıldı.