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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 23:37 Güncelleme: 13.04.2025 - 23:41
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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Tufanpaşa Mahallesi'nde A.N. ile M.S.E. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında tüfekle ateş açan A.N, M.S.E'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.S.E. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        M.S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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