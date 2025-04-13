Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi'nde A.N. ile M.S.E. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında tüfekle ateş açan A.N, M.S.E'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.S.E. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
M.S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.