Adana'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
Adana'nın Kozan ilçesinde dün 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Tufanpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde A.N. tarafından av tüfeğiyle vurulan M.S.E'nin (31) ağır yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
Bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntüde, A.N'nin, sokakta tartıştığı M.S.E. ve yanındaki arkadaşına av tüfeğiyle ateş açması yer alıyor.
Kayıtta, M.S.E'nin arkadaşının A.N'yi durdurmak için taş attığı, zanlının daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan M.S.E'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Kavgadan sonra kaçan A.N'nin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.
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