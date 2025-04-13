Adana'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Kavgadan sonra kaçan A.N'nin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Kayıtta, M.S.E'nin arkadaşının A.N'yi durdurmak için taş attığı, zanlının daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntüde, A.N'nin, sokakta tartıştığı M.S.E. ve yanındaki arkadaşına av tüfeğiyle ateş açması yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.