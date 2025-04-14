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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan zirai dona ilişkin açıklama

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, zirai dondan etkilenen üreticilerin mağduriyetinin giderilmesinin sağlanacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:03
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan zirai dona ilişkin açıklama
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, zirai dondan etkilenen üreticilerin mağduriyetinin giderilmesinin sağlanacağını belirtti.

        Kanlı, yazılı açıklamasında, Çukurova Bölgesi'nde şubatta meydana gelen zirai don nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştuğunu anımsattı.

        Çiftçilerin sıkıntılarının MHP Genel Merkezi'yle paylaşıldığını anlatan Kanlı, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca önemli adımlar atıldığını belirtti.

        Kanlı, her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Şiddetli soğuktan olumsuz etkilenen bağ, bahçe sahibi üreticilerimiz il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmiştir. Zarar, ziyan tespitleri büyük oranda tamamlanmış, dosyalar bakanlığa gönderilmiştir. İlerleyen günlerde müracaatı alınan üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanacaktır. Cumhur İttifakı olarak gayretimiz bu yöndedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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