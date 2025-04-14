Adanaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Düzeltmeye çalıştık ama gücümüz bu kadardı, yetmedi. İnşallah bir an önce camia olarak toparlanırız." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için çok üzüntülü olduklarını söyledi.

Geldiklerin günden beri takımı toparlamaya çalıştıklarını belirten Keleş, şunları kaydetti:

"İyi bir seri yakalamıştık ama Bandırmaspor maçından sonra sıkıntılar ve problemler büyüdü. Bir türlü problemleri aşamadık. Oyuncuların moral motivasyonu da iyi olmadığından dolayı bu maçta da sıkıntılar yaşadık. Sorunlar gitgide büyüdü. Düzeltmeye çalıştık ama gücümüz bu kadardı, yetmedi. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. İnşallah bir an önce camia olarak toparlanırız."

- Erzurumspor FK cephesi