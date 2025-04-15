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        ÇGC kuruluşunun 50. yılını kutladı

        Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin (ÇGC) 50. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:36
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        ÇGC kuruluşunun 50. yılını kutladı
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        Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin (ÇGC) 50. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Burada İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

        Esendemir, burada yaptığı açıklamada, meslekte alın teri ve emekle geçmiş onur dolu 50 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Cemiyet kurucusu merhum Çoban Yurtçu başta olmak üzere geçmiş dönem başkanlarına teşekkürlerini sunan Esendemir, "Bu yarım asırlık yolculuk boyunca nice zorluklar aşıldı. Geçmişten günümüze objektifin, daktilonun, mürekkebin ve haberin kutsallığına inanarak karanlıklara ışık tuttuk, meşale olduk, suskunluklara söz olduk. Cemiyet olarak bugün dönüp baktığımızda, geride kalan sadece yıllar değil, cesaretle yazılmış manşetler, emekle yoğrulmuş haberler ve halkın vicdanına tercüman olmuş onurlu bir mesleği görürüz." dedi.

        Hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmet ve minnetle anan Esendemir, kalemiyle adalet arayan ve sözüyle hakikati savunan tüm gazetecileri selamladı.

        Açıklamanın ardından kadın gazeteciler anıta çelenk bıraktı ve meşale yaktı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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