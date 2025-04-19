Adana'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ü.Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

M.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, D-400 kara yolunun Misis mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

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