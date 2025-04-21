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        Adana'da bir gencin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kokoreççide yemek yiyen gencin öldüğü, işletme sahibinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu 3'ü firari 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:03
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        Adana'da bir gencin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kokoreççide yemek yiyen gencin öldüğü, işletme sahibinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu 3'ü firari 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki kokoreççide 25 Kasım 2024'te müşteri Abdulbasit Çamsar'ın (17) öldüğü, iş yeri sahibi H.A'nın yaralandığı saldırının ardından tutuklanan şüpheliler A.A, M.K. ve M.M. ile firari zanlılar O.K, E.A. ve Ş.A. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan E.A'nın 24 Eylül 2024'te yaralanması nedeniyle Çamsar ile aralarında husumet bulunduğu anlatıldı.

        Saldırıdan 1 gün önce evde buluşan sanıkların plan yaptığı belirtilen iddianamede, M.K. ve O.K'nin, Ş.A'nın temin ettiği motosikletle kokoreççiye gittiği, O.K'nin yemek yiyen Çamsar'ı tabancayla öldürüp H.A'yı da bacağından yaraladığı, daha sonra M.M'nin otomobiliyle saldırganları olay yerinden kaçırdığı aktarıldı.

        İddianamede fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri kaydedilen sanıklardan M.K, O.K, E.A. ve M.M'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar, A.A. ve Ş.A'nın ise "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

        Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Çamsar'ın öldüğü, H.A'nın da yaralandığı silahlı saldırının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan A.A, M.K. ve M.M, 9 Aralık 2024'te sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, firari şüpheliler O.K, E.A. ve Ş.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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