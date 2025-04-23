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        Karaisalı Belediye Başkanı Şimşek koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ilkokul 4. sınıf öğrencisi Galip Kılıç'a devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:30
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        Karaisalı Belediye Başkanı Şimşek koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
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        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ilkokul 4. sınıf öğrencisi Galip Kılıç'a devretti.

        Şimşek, Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Galip Kılıç’ı makamında kabul etti.

        Temsili olarak Şimşek'in koltuğuna oturan Kılıç, ilçede yapacağı projeleri anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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