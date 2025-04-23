Kozan'da vatandaşlar bozulan yollarının onarılmasını istiyor

Çanaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 3 ay önce belediye ve doğal gaz firması tarafından bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmaması nedeniyle bir araya geldi.

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