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        Kozan'da vatandaşlar bozulan yollarının onarılmasını istiyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:26
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        Kozan'da vatandaşlar bozulan yollarının onarılmasını istiyor
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        Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmasını istiyor.

        Çanaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 3 ay önce belediye ve doğal gaz firması tarafından bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmaması nedeniyle bir araya geldi.

        Vatandaşlar, yollarda oluşan toz nedeniyle sokağa çıkmakta zorlandıklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

        Nakliyecilik yapan Mehmet Akpolat, yolun bozuk olması sebebiyle sürekli aracının arızalandığını belirterek, kısa sürede yolun yapılmasını beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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