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        Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada müebbet hapis

        Adana'da birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl hapse çarptırılan sanığa, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:21 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:21
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        Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada müebbet hapis
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        Adana'da birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl hapse çarptırılan sanığa, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdullah K. ve avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 22 yıldır birlikte yaşayan Abdullah K. ile Hülya Güllüce'nin bir çocuklarının bulunduğunu belirtti.

        Evde çıkan tartışmada sanığın ruhsatsız tabancayla ateş ettiği Güllüce'yi öldürdüğünü kaydeden savcı, Abdullah K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık ise son savunmasında Güllüce'nin telefonunda gördüğü bir mesaj sonrası kendini kaybettiğini öne sürerek, "Eski beyanlarım geçerlidir. Evden ayrıldıktan sonra polise kendim teslim oldum. Takdir mahkemenindir." dedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 4 Ekim 2020'de Hülya Güllüce'yi tabancayla öldüren Abdullah K. tutuklanmıştı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık, 28 Ekim 2022'deki karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplamda 20 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen hükmü, "haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı" ve "eksik ceza tayini" gerekçesiyle bozmuş, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezasını ise onamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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