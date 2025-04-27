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        Adana'da İŞKAD üyelerinden Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'ya ziyaret

        Adana'da İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin ve üyeleri, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:50
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        Adana'da İŞKAD üyelerinden Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'ya ziyaret
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        Adana'da İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin ve üyeleri, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı ziyaret etti.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gergin beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Demirçalı ile bir araya geldi.

        Ziyarette, Yüreğir'de kadınlara yönelik geliştirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKAD Başkanı Gergin, gelecekteki işbirlikleriyle kadınlara yönelik proje ve etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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