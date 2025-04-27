Adana'da İŞKAD üyelerinden Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'ya ziyaret

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gergin beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Demirçalı ile bir araya geldi.

Adana'da İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin ve üyeleri, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı ziyaret etti.

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