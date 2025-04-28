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        Yumurtalık'ta deniz sezonu öncesi temizlik çalışmaları sürüyor

        Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, deniz sezonu öncesi ilçenin daha temiz olması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:45
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        Yumurtalık'ta deniz sezonu öncesi temizlik çalışmaları sürüyor
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        Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, deniz sezonu öncesi ilçenin daha temiz olması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Altıok, yazılı açıklamasında, Yumurtalık ilçesinin Adana'nın denize açılan kapısı olduğunu belirtti.

        Deniz sezonu öncesi ilçede daha temiz ve sağlıklı ortamın oluşması için ekiplerin aralıksız çalıştığını kaydeden Altıok, "Araç kiralamadan belediyenin ve halkın kullandığı malzemelere kadar kendi tesislerimizde üretim ve yenileme çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Altıok, mahalleler ile sahilde temizlik, onarım, ilaçlama, budama ve peyzaj işlemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yumurtalık'taki sahillerin, turizm alanlarının herkes tarafından bilinmesi için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında belirgin şekilde ilçemiz takdir gördü. Önümüzdeki yaz ayları için daha çağdaş, düzenli ve eksiksiz sahillerimizle misafirlerimizi ağırlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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