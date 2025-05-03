HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "(Gazze) Bıçak kemiğe dayandı, söylenecek sözler tükendi. Fiile, eyleme geçme zamanıdır." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, kentteki programları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Yapıcıoğlu, daha sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"ne katıldı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 5 Ocak Meydanı'nda toplanan gruptakiler, İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak pankart ve dövizlerle İnönü Parkı'na kadar yürüdü.

Yapıcıoğlu, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının aralıksız sürdüğünü hatırlattı.

Gazzelilerin ölümle burun buruna yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Yapıcıoğlu, "Mart ayının başından bu yana kapılar kapalı. Hiçbir şekilde gıda, su, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların içeri girmesine izin verilmiyor. Bıçak kemiğe dayandı, söylenecek sözler tükendi. Fiile, eyleme geçme zamanıdır." diye konuştu.