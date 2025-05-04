Adana'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçedeki Varda Köprüsü yakınında gezmeye çıkan kişi kayalıklarda mahsur kaldı.
Bu kişinin cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla kayalıklarda mahsur kalan kişiyi kurtardı.
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