Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Onur Gülter
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Dk. 27 Alioui), Tolga Kalender, Maestro, Ozan Demirbağ (Dk. 27 Aimbetov), Ali Yavuz Kol
Göztepe: Lis, Taha Altınkardeş, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Dennis, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Tijanic, Romulo
Goller: Dk. 3 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 9 Nielsen (Göztepe), Dk. 33 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 İzzet Çelik, Dk. 26 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Dk. 42 Nazım Sangare (Göztepe)
ADANA
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