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        Kozan'da 2 okulun masa tenisçileri Türkiye şampiyonasına katılacak

        Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 okulun masa tenisçileri Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:32
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        Kozan'da 2 okulun masa tenisçileri Türkiye şampiyonasına katılacak
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        Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 okulun masa tenisçileri Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        Kozan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu küçükler ve Kozan Halit Dağlı İlkokulu minikler tenis takımları Adana'da düzenlenen tenis turnuvasında bölge şampiyonu oldu.

        İki okulun masa tenisçileri bu şampiyonlukla 20-24 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenmesi planlanan Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandı.

        Sporcular, şampiyonada başarı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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