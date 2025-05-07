Kozan'da 2 okulun masa tenisçileri Türkiye şampiyonasına katılacak

İki okulun masa tenisçileri bu şampiyonlukla 20-24 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenmesi planlanan Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandı.

Kozan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu küçükler ve Kozan Halit Dağlı İlkokulu minikler tenis takımları Adana'da düzenlenen tenis turnuvasında bölge şampiyonu oldu.

Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 okulun masa tenisçileri Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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