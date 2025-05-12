Kozan'da "21. Cücenoğlu Sülalesi Geleneksel Şenliği" düzenlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde "21. Cücenoğlu Sülalesi Geleneksel Şenliği" gerçekleştirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde "21. Cücenoğlu Sülalesi Geleneksel Şenliği" gerçekleştirildi.
Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Ferhatlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıtılan şenlikte, katılımcılara ikramlarda bulunuldu, konserler yapıldı.
Etkinliğe, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Dernek Başkanı Bilal Kamalı ve vatandaşlar katıldı.
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