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        Adana'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:23
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        Adana'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak gerçekleştirdi.

        Öğrenciler, fen bilimleri, matematik, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında hazırladıkları projeleri tanıttı.

        Projeleri inceleyen Kavak, öğrencilerle sohbet etti.

        Fuara, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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