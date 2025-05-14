Adana'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak gerçekleştirdi.
Öğrenciler, fen bilimleri, matematik, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında hazırladıkları projeleri tanıttı.
Projeleri inceleyen Kavak, öğrencilerle sohbet etti.
Fuara, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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