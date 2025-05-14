Adana'dan Yunanistan'a kaçan cinayet zanlısı "ikna" yoluyla teslim oldu

Adana'da silahlı kavganın ortasında kalan kişinin ölümünün ardından Yunanistan'a kaçan cinayet şüphelisi, polisin ikna çalışmasıyla teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Temmuz 2024'te Hasan İplikçioğlu'nun (47) iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalarak vurulup yaşamanı yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Ferhat A'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığını belirledi.

Ekipteki bir polis, cep telefonu numarasını tespit ettiği Ferhat A'ya ulaştı.

Zanlıyla yaklaşık 2 ay boyunca görüşme gerçekleştiren polisin "Gel, cezanı vatanında çek." sözü üzerine Ferhat A. teslim olmaya karar verdi.

Ferhat A, Atina'dan uçakla İstanbul'a geldi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını havalimanında gözaltına aldı.

Adana'ya getirilen Ferhat A, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında küfürleşme nedeniyle çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Hasan İplikçioğlu hayatını kaybetmişti. Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Necla E. (41) ise elinden yaralanmıştı. Polis ekipleri, kavganın zanlılarından Ferhat A. ve Kamuran Polat'ı yakalamak için çalışma başlatmış, Polat, bu olaydan iki gün sonra 19 Mayıs Mahallesi'nde silahla vurularak hayatını kaybetmişti.