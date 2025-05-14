Adana'da "Sağlıkta Genç Girişimciler" projesi kapsamında eğitim düzenlendi

Konuşmanın ardından eğitimci ve yazar Korkut Daban ile İl Sağlık Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Uzmanı Reşan Arlıer, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sağlıkta girişimcilik, inovasyon, AR-GE temelli proje geliştirme ve gelecek odaklı kariyer planlaması konularında katılımcılara bilgi verildi.

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