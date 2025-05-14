Adana'da "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası sürüyor

Kampanya kapsamında 50 ekiple çalışmalar yaptıklarını dile getiren Altunsu, "Adana'da 10 Mayıs ile 10 Temmuz arasındaki 2 aylık süreçte hedefimiz, yaklaşık 200-250 bin kişiye ulaşmak. Burada amaç, bilimsel gerçek olan obezitenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik başta fiziksel aktiviteyi artırıcı tavsiyelerde bulunmak." dedi.

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