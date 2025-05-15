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        Adana'da iki araçta 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilen iki aracın sürücüleri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:18
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        Adana'da iki araçta 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Adana'da 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilen iki aracın sürücüleri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen minibüs ve otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.

        Araçlarda 20 bin 500 paket kaçak sigara bulundu, sürücüler gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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