Adana'da iki araçta 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen minibüs ve otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Adana'da 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilen iki aracın sürücüleri tutuklandı.

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