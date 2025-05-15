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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı Yüreğir ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Yüreğir ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:39
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı Yüreğir ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Yüreğir ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kanlı, partisinin İlçe Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında teşkilat yöneticileriyle görüştü.

        Toplantının ardından Kanlı, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

        Talepleri ve şikayetleri dinleyen Kanlı, "Yüreğir ve diğer ilçelerimizin, tüm Adana'mızın sorunları çözülmüş, daha yaşanabilir, nitelikli bir kent olması hedefiyle çalışıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya ve dertleşmeye, çözüm üretme çabamıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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