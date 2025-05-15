Saimbeyli'de "Zeka Oyunları Şenliği" düzenlendi
Adana'da Saimbeyli Kaymakamlığının desteğiyle "Zeka Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.
Adana'da Saimbeyli Kaymakamlığının desteğiyle "Zeka Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.
Himmetli İlk ve Ortaokulunca organize edilen şenlik, Kaymakam Kadri Erdoğan Parkı'nda ziyaretçileri ağırladı.
Etkinlikte öğrenciler, çeşitli zeka oyunlarında yarıştı.
Yarışmalar sonunda dereceye giren çocuklara ödül verildi.
Etkinliğe Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Belediye Başkanı Mahmut Dal da katıldı.
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