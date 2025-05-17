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        Adana'da 4 araçtan para ve altın çalan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da park halindeki 4 araçtan altın, döviz ve eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:50
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        Adana'da 4 araçtan para ve altın çalan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da park halindeki 4 araçtan altın, döviz ve eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Sarıçam ilçesinde 22 Nisan-5 Mayıs'ta bulvar, cadde ve mezarlık gibi yerlerde park halindeki 1 cip ile 3 otomobilden yaklaşık 500 bin lira tutarında altın, döviz ve eşya çalındı.

        Araç sahipleri B.B, A.K, İ.O. ve M.E'nin ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlık olaylarına karıştığını belirlediği P.G, D.D. ve Y.B.T'yi yakaladı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İki zanlının farklı tarihlerde otomobillerle gittikleri adreslerde cip ve otomobilden hırsızlık yaptıktan sonra kaçması olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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