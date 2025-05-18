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        Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 04:15 Güncelleme: 18.05.2025 - 04:20
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        Adana'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mustafabeyli Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

        Sürücünün otomobili yol kenarına park ederek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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