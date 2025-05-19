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        Adana'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:02
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        Adana'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Seyithan A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Onur Mahallesi'ndeki sokakta dönüş yapan minibüse arkadan çarptı.

        Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki ikametlerin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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