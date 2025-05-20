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        Adana'da bir restorana silahla ateş açılmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir restorana silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:17
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        Adana'da bir restorana silahla ateş açılmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir restorana silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir restorana 16 Mayıs'ta gece saatlerinde plakası kartonla gizlenen otomobilden tabancayla ateş açıldı.

        Yaralananın olmadığı silahlı saldırıda iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.

        Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları ortak çalışmayla aracın plakasını ve saldırıyla bağlantılı 7 kişinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheliler M.Ş.E. (17), Emre K. (21), Deniz E. (22), Mustafa Enes T. (21), Kadir C. (56), Berkan B. (24) ve Şevval Ş. (23) olay günü saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda biri saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

        Emniyete götürülen zanlılardan Deniz E'nin eski kız arkadaşı A.Ş'nin restoranda çalışan A.K.D. ile arkadaşlık kurması üzerine iş yeri yöneticisi K.A’dan bu kişinin işine son vermesini istediği, olumsuz yanıt alması nedeniyle saldırıyı planladığı iddia edildi.

        Deniz E. ve arkadaşı Mustafa Enes T'nin azmettirmesi sonucunda, M.Ş.E'nin Emre K'nin kullandığı araçla olay yerine giderek tabancayla restorana ateş ettiği, diğerlerinin de bu kişilere yardım ve yataklık yaptığı öne sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş.E, Emre K, Deniz E, Mustafa Enes T. ve Kadir C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Berkan B. ve Şevval Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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