Kozan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, 2 Haziran Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını gerçekleştirdi.
Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Keleş, sergilenen bilimsel projeleri inceledi.
Keleş, bakıma muhtaç bireylerin kullandığı bezlerin ıslandığı zaman sensör yardımıyla uyarı vermesini sağlayan proje geliştiren öğrenci Selin Kaya'yı kutladı.
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