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        Adana'da liselerde suça karşı farkındalık konferansları düzenlendi

        Adana'da liselerde terör ve suç örgütlerine karşı farkındalık konferansları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:51 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:51
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        Adana'da liselerde suça karşı farkındalık konferansları düzenlendi
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        Adana’da liselerde terör ve suç örgütlerine karşı farkındalık konferansları gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Seyhan Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerindeki 19 lisede konferans verildi.

        Konferanslarda öğrencilere, terör örgütlerinin yaklaşım tarzı ve eleman kazanma yöntemleri, sosyal medya platformlarında ve çevrimiçi oyunlarda kurulan dostluk ve arkadaşlıkların sebep olduğu kötü sonuçlar ile suç örgütlerinin gençleri olumsuz etkilemesi gibi konularda bilgi verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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