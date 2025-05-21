Adana'da liselerde suça karşı farkındalık konferansları düzenlendi

Adana’da liselerde terör ve suç örgütlerine karşı farkındalık konferansları gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Seyhan Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerindeki 19 lisede konferans verildi.

Konferanslarda öğrencilere, terör örgütlerinin yaklaşım tarzı ve eleman kazanma yöntemleri, sosyal medya platformlarında ve çevrimiçi oyunlarda kurulan dostluk ve arkadaşlıkların sebep olduğu kötü sonuçlar ile suç örgütlerinin gençleri olumsuz etkilemesi gibi konularda bilgi verildi.​​​​​​​