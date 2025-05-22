Adana'da uçurtma şenliği düzenlendi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uçurtma şenliği yapıldı.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen şenlik İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü futbol sahasında gerçekleştirildi.

Kaymakam Emre Açar, şenlikte ortaya çıkan renkli manzaranın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirterek, "Rengarenk uçurtmalar gibi milletimizin de birlik ve beraberliği daim olsun." dedi.

Şenlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, etkinlik sonunda en yüksek uçan uçurtmanın sahibi ödüllendirildi.

Şenliğe Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.