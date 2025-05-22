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        Kozan'da öğrenciler, İngilizce tiyatro oyunu sahneledi

        Kozan ilçesinde ortaokul öğrencileri, İngilizce hazırlanan tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:10
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        Kozan'da öğrenciler, İngilizce tiyatro oyunu sahneledi
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        Kozan ilçesinde ortaokul öğrencileri, İngilizce hazırlanan tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu.

        İsmet İnönü Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Esra Şener'in öncülüğünde tamamı İngilizce diyaloglardan oluşan tiyatro oyunu hazırlandı.

        Öğrenciler, 4,5 aylık çalışmanın ardından Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda oyunu sahneledi.

        Yaklaşık bir saat süren oyunun sonunda öğrencilerin performansı izleyicilerden alkış aldı.

        İngilizce öğretmeni Esra Şener, gazetecilere, öğrencilerin İngilizceye olan ilgisini artırmak ve öğrenme sürecine farklı bir katkı sunmak için tiyatro oyununu hazırladığını söyledi.

        Öğrencilerinin sahnede başarılı bir performans sergilediğini belirten Şener, "Hepsiyle gurur duyuyorum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ve okul müdürü Levent Çörekli de emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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