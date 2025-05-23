Varda Köprüsü'nden geçen Erciyes Ekspresi'nde "yeşil rota" ile eşsiz yolculuk deneyimi

EREN BOZKURT - Adana-Kayseri seferi yapan Erciyes Ekspresi'nin yolcuları, yaklaşık 6 saat süren yolculuklarında tarihi Varda Köprüsü'nden geçip yeşilin farklı tonlarını barındıran Belemedik Tabiat Parkı ile ormanlık alanlar arasından ilerledikleri rotada eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Erciyes Ekspresi, Adana-Kayseri arasında günde birer gidiş ve dönüş seferinde 323 kilometrelik yolu yaklaşık 6 saatte katediyor.

Adana'dan trene binenler, 1912'de Almanlar tarafından taştan çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki ihtişamlı Varda Köprüsü üzerinden geçiyor.

Ormanlık alanlardan ilerleyen Erciyes Ekspresi, yeşilin farklı tonlarını barındıran ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçerek Kayseri'ye ulaşıyor.

Yolcular, tarihi ve doğal güzelliklerin arasında sürdürdükleri eşsiz deneyimleri sırasında fotoğraf çekiyor.

- "Manzara eşliğinde yolculuk sırasında saatin nasıl geçtiğini bilemiyorsunuz"

Yolculardan 72 yaşındaki Nebahat Akçan, AA muhabirine, uzun yıllardır yolculuğunu trenle yaptığını söyledi.

Konforlu bulduğu için treni tercih ettiğini belirten Akçan, yolculuğu sırasında camdan dışarıyı izlemeyi sevdiğini anlattı.

Akçan, Varda Köprüsü'nü çok beğendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Manzara eşliğinde yolculuk sırasında saatin, dakikanın nasıl geçtiğini bilemiyorsunuz. Ne zaman trene bindiniz, ne zaman indiniz farkında bile olmuyorsunuz. Varda Köprüsü, en çok merak ettiğimiz, camdan devamlı takip ettiğimiz bir yer. Trene severek biniyoruz. Manzarası, geçtiği tarihi yerler çok güzel."

Yolculardan 35 yaşındaki Şerife Süren Bülbül de çok rahat olduğu için treni tercih ettiklerini dile getirdi.

Sıklıkla çocuklarıyla yolculuk yaptığını belirten Bülbül, "Hem rahat hem konforlu, diğer taşımalardan daha güzel. Çocuklar yolculuk yaparken sıkılmıyor. Doğayla iç içe gidiyorsun. Varda Köprüsü, Belemedik Tabiat Parkı çok güzel. Yapıları görebiliyorsun. Tren yolculuğu yapmamızın bir nedeni de tarihi yerleri görmemiz." ifadelerini kullandı.