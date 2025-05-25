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        Adana'da bir kişi eski karısını öldürüp intihar girişiminde bulundu

        Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten kendisini ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 02:04 Güncelleme: 25.05.2025 - 02:14
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        Adana'da bir kişi eski karısını öldürüp intihar girişiminde bulundu
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        Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten kendisini ağır yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinin Turgut Özal Bulvarı’nda bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfe içerisinde, 3 yıl önce boşandığı kocası eski polis memuru R.Ç. (54) tarafından tabancayla öldürüldüğünü belirledi.

        Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Esengül Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        - İntihara teşebbüs eden zanlı ağır yaralandı

        Şüpheli R.Ç'nin olay yerinden hafif ticari araçla kaçtığını tespit eden ekipler, zanlının gidebileceği güzergahlarda önlem aldı.

        Kozan ilçesi istikametine ilerlediği belirlenen şüpheli R.Ç'nin aracı, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu. Bu sırada zanlı R.Ç. silahla intihar girişiminde bulundu.

        Ağır yaralanan R.Ç. jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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