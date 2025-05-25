Adana'da estetik işlem sırasında vücudunda yanık oluşan kadın şikayetçi oldu
Adana'da güzellik merkezindeki estetik işlem sırasında vücudunda yanık oluşan 52 yaşındaki kadın şikayetçi oldu.
Adana'da güzellik merkezindeki estetik işlem sırasında vücudunda yanık oluşan 52 yaşındaki kadın şikayetçi oldu.
Hatice Nardalı, estetik işleminin 6. seansı için 14 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesindeki bir güzellik merkezine gitti.
İşlem sırasında kalçasında yanık oluşan Nardalı, merkezin çalışanları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giden Nardalı, uygulamayı gerçekleştiren çalışan ve merkezin sorumlusundan şikayetçi oldu.
Hatice Nardalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, işlem sırasında vücuduna cihazın vakumunun yerleştirildiğini söyledi.
Bir süre sonra canının yandığını dile getiren Nardalı, şöyle konuştu:
"Canım çok acıdığı için bağırınca cihazı çıkardılar. Bir şey olmadığını söyleyerek tekrar taktılar. Çıkar çıkmaz aynaya baktım, kıpkırmızıydım, çok kötüydüm. Çalışanlar işletme sahibiyle görüştükleri sırada ben can çekişiyordum. Hastanedeki muayenede kalçamda ikinci derece yanık olduğunu söyleyen doktor, adli vaka olduğu için tutanak tuttu. Hastanede 8 saat kaldım. Sonrasında yanık biraz rahatlayınca eve geldim."
Nardalı, her gün pansuman için hastaneye gittiğini ifade ederek, "Bana işlem için risk anlatılmadı. Bir şeye imza atmadım." dedi.
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