Adana'da otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

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