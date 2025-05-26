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        Adana'da otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 00:57 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:57
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        Adana'da otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

        Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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