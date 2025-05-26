Adana'da otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.