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        Adana'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 3 zanlı yakalandı

        Adana'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:37
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        Adana'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 3 zanlı yakalandı
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        Adana'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 ev ve 2 iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde 200 litre sahte içki, 60 şişe kaçak içki ve 6 bin 960 paket sigara bulan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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