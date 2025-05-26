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        Adana'da "ATÜ Bilim Kafe" etkinlikleri düzenlenecek

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesince (ATÜ), "ATÜ Bilim Kafe" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:16
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        Adana'da "ATÜ Bilim Kafe" etkinlikleri düzenlenecek
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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesince (ATÜ), "ATÜ Bilim Kafe" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisince hazırlanan program kapsamında farklı noktalarda etkinlikler yapılacak.

        Etkinliklerde akademisyenler, uzmanlık alanları konusunda merak edilenleri katılımcılara aktaracak.

        Mimarlık, tarım ve sağlık gibi alanlarda katılımcılarla bir araya gelecek akademisyenler, bilgi ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, şu ifadeleri kullandı:

        "Bilim Kafe etkinlikleri, bilimi sokağa taşıyan, sade ve anlaşılır dille anlatan, gençleri ve halkı bilimsel düşünceyle buluşturan değerli bir adım. Bu tarz faaliyetlerle bilimin günlük yaşamla bağını güçlendiriyor, bilimsel merakı ve sorgulamayı destekliyoruz. Tüm halkımızı bu güzel etkinliklere davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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