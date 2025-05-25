Adana'da eski eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir büfede çalışan eski eşi Esengül Kaya'yı (48), 25 Mayıs'ta tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Recep Çürük (54), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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