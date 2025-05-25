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        Adana'da eski eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü

        Adana'da iki gün önce eski karısını öldürdüğü tabancayla intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 02:04 Güncelleme: 25.05.2025 - 02:04
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        Adana'da eski eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü
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        Adana'da iki gün önce eski karısını öldürdüğü tabancayla intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir büfede çalışan eski eşi Esengül Kaya'yı (48), 25 Mayıs'ta tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Recep Çürük (54), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Çürük'ün cenazesi morga kaldırıldı.

        Kaya'nın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Çürük'ün barışma isteğini kabul etmediği için taraflar arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

        Eski eşini tabancayla vurarak öldürüp olay yerinden hafif ticari araçla kaçan emekli polis memuru Çürük, jandarma ekiplerince merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde durdurulduğu sırada silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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